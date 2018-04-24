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24 Nisan 2018 Salı 11:35

Türk Telekom ile ADÜ ile arasında protokol imzalandı

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ’nin faaliyete geçiş töreni için kampüse gelen Türk Telekom İzmir Bölge Müdürü Timur Sevim, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.Türk Telekom ile Adnan Menderes Üniversitesi...

Türk Telekom ile ADÜ ile arasında protokol imzalandı
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Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ’nin faaliyete geçiş töreni için kampüse gelen Türk Telekom İzmir Bölge Müdürü Timur Sevim, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.

Türk Telekom ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Teknokent’in fiber altyapısını hayata geçireceklerini söyleyen Türk Telekom İzmir Bölge Müdürü Timur Sevim, ADÜ’nün son dönemde gerçekleştirdiği büyüme ivmesiyle büyük beğeni topladığını ifade etti. Sevim, Türk Telekom olarak Adnan Menderes Üniversitesi ve Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ’nin iletişim altyapısını güçlendirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ’de, iletişim alanında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hakkında bilgiler vererek bu alandaki yatırımların sürdürüleceğini ifade etti.
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