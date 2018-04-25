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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:00

Üç kişiye mezar olan minibüs ibret için olduğu yerde bırakıldı

Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında uçurumdan yuvarlanarak 3 kişiye mezar olan minibüs ibret için olduğu yerde bırakıldı. Yolun çok tehlikeli olduğunu ve genişletilmesini isteyen çevre sakinleri köye gelen yetkilileri...

Üç kişiye mezar olan minibüs ibret için olduğu yerde bırakıldı
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Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında uçurumdan yuvarlanarak 3 kişiye mezar olan minibüs ibret için olduğu yerde bırakıldı. Yolun çok tehlikeli olduğunu ve genişletilmesini isteyen çevre sakinleri köye gelen yetkilileri minibüsün halini göstererek yolun yapılmasını isteyecek.

20 Şubat 2018 günü akşam saatlerinde Köşk Akçaköy ile Ödemiş Çayır Mahallesi arasındaki karayolunda meydana gelen kazada Seylan Ailesini taşıyan minibüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkmış ve yaklaşık 200 metre yuvarlanmıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişiden 3’ü hayatını kaybetmişti.

Ayşe Seylan (79), Leyla Seylan (39) ve Nimet Seylan (15)’nın hayatını kaybettiği kazanın ardından minibüs olduğu yerde bırakıldı. Aydın Köşk Akçaköy Mahallesi Muhtarı Fahri Akay, İzmir Ödemiş Hamamköy Mahalle Muhtarı Mehmet Gelen başka bir kaza yaşanmadan yolun bir an önce yapılmasını isteyerek adeta ibret tablosu niteliğindeki minibüsün de olduğu yerde bırakıldığını belirttiler.
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