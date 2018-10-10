Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı Ülkü Şehitleri’ni andı

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından, Aydınlı Ülkücü Şehit Şerafettin Akbaş ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrası şehit edilen ilk Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu’nun vefat yıl dönümleri dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ülkücü şehit Şerafettin Akbaş Ağabey’in şehadetinin 39. yıl dönümü dolayısıyla, Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından şehidin memleketi Nazilli’de lokma hayrı düzenlendi. Lokma hayrına katılan vatandaşlara teşekkür eden Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanı Şükrü Irgat, "Şehidimiz Şerafettin Akbaş henüz 19 yaşındaydı. Nazilli Ülkücü Gençlik Derneği üyesiydi. Babası ile ziraatçilik yapıyor, işinden arta kalan her anı Ülküsü için çalışarak geçiriyordu. 1979 ara seçimleri çalışmaları sırasında hain kızıl militanların bombalı saldırısı sonucu boynundan ve karaciğerinden ağır yaralar alan şehit Ağabeyimiz, üküdaşları tarafından önce Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürülmüş oradan İzmir Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, tüm çabalara rağmen kurtarılamayıp 7 Ekim 1979 tarihinde şehadete ermiştir. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı ise aynı günün akşamında "Ülkücü Şehitleri Anma Programı" düzenledi. Ülkücü Şehitler Şerafettin Akbaş, Mustafa Pehlivanoğlu ve tüm şehitlerin ruhları için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programı, Asena teşkilatı tarafından hazırlanan sunumlar ve şehitlerin hayat hikayelerinin okunmasıyla devam etti. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey günün anlam ve önemi hakkında yaptığı konuşmada "Şehitlerimiz Ülkücü Hareketin varlık sebebidir. Onlar canlarını hiçe sayarak bizlere kutsal bir emanet bıraktılar. Türk Milleti’nin yegane ümit kaynağı ülkücü gençliğin bu emanete layık olabilmesi ve bayrağı daha yükseklere taşıması için var gücüyle çalışması gerekmektedir. Ülkücü gençlik dün de bugün de vatan hainlerinin karşısında dimdik dikilmiştir, yarın da dikilecektir. Allah Türk Milleti’ni Ülkücüsüz bırakmasın. Ülkümüz uğruna canlarını feda eden Şerafettin Akbaş, Mustafa Pehlivanoğlu, tüm Ülkü Şehitlerimize ve geçtiğimiz günlerde hain tuzakta şehadete erişen kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.