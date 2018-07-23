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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12

Uluslararası festival birincileri Başkan Özakcan’ı ziyaret etti

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen ’Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ndeki ’Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması’nda birinci olan Efeler Gençlik Spor Kulübü Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.Tekirdağ Büyükşehir...

Uluslararası festival birincileri Başkan Özakcan'ı ziyaret etti
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Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen ’Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ndeki ’Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması’nda birinci olan Efeler Gençlik Spor Kulübü Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak ’54. Uluslararası Kiraz Festivali’ düzenlendi. Festivaldeki etkinlikler kapsamında yer alan ’Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması’nda Türkiye’nin farklı illerinden gelerek dereceye girmek için ter döken 10 ekibin arasında yer alan Efeler Gençlik Spor Kulübü birinciliği elde etti. Yarışmaya Efeler Belediyesi sponsorluğunda katılan ekip 7 bin 500 TL para ödülü kazandı.

Yarışma sonrasında Efeler’e dönen ekip ilk iş olarak kendilerine bu imkanı sağlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özkacan’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özakcan’a teşekkür eden Kulüp İdarecisi Tarık Kovank, "Başkanımıza buradan ayrılırken birincilik konusunda söz vermiştik. Sözümüzü de yerine getirmekten son derece mutlu olduk" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da, "Gençlerimizin güzel işler ortaya koyması bizleri sevindiriyor. İlçemizden yüzlerce kilometre uzaklığa giderek bizleri en iyi şekilde temsil etmiş, ilçemizin adını uluslararası festivalde duyurdular. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuşarak kulüp yöneticilerini ve sporcularını tebrik etti.
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