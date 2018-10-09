Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından yapılan anket ve saha çalışmaları sonucunda; Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yılın en başarılı belediye başkanı seçildi.KAMU-DER...

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından yapılan anket ve saha çalışmaları sonucunda; Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yılın en başarılı belediye başkanı seçildi.

KAMU-DER 13. Geleneksel Ödül Töreni milletvekilleri, belediye başkanları, genel müdürler iş adamları sivil toplum kuruluşları genel başkanları ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşti. Törende 22 ilde toplam 46 ödül hak sahiplerine takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın kendisini ödüle layık gören derneğe teşekkür ederek "Bu ödülü şahsım adına değil bu başarıda büyük katkıları olan ekip arkadaşlarım, personelim ve tüm Germencik halkı adına alıyorum. Hizmetlerimizi planlarken pozitif, sosyal, etkin, üretken ve vizyoner belediyecilik anlayışı ile hareket ederek hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu ödülü almamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.