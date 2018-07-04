Uzman Dr. Ay’dan yarımasır yaşayanlara uyarı: “50 yaşından sonra daha dikkatli olun”

Türkiye’de emekli ve yaşlıların yaşamak için en fazla tercih ettiği illerin başında gelen Aydın’da yaşlıları en çok yatağa bağlayan nedenlerden birinin tıb dilinde osteoporoz halk dilinde ise kemik erimesi rahatsızlığı olduğu belirtildi. Aydın’da hizmet veren Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Cavidan Ay, daha mutlu bir yaşlılık dönemi için kadın erkek ayrımı gözetmeksizin 50 yaşın üzerindeki herkesin kemik erimesi rahatsızlığına karşı daha duyarlı olmasını istedi.

İnsanlardaki kemik kitlesinin çocukluk döneminden itibaren başlayarak ergenlik dönemine kadar artış gösterdiğini ve 30’lu yaşlarda doruk noktasına ulaştığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cavidan Ay, sağlam bir iskelet yapısı için çocukluktan itibaren sağlıklı ve doğal beslenmenin önemine değindi. Kemik erimesinin kırık oluşuncaya kadar genellikle ağrısız olarak ilerlediğini aktaran Uzman Dr. Cavidan Ay, özellikle kadınların kemik erimesine karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirterek “Kadınlar erkeklere göre daha az kemik kitlesine sahiptir ve menopozu takiben ilk on yıl içinde hızlı bir şekilde kemik kaybedebilirler. Kemik erimesi; hastanın yaşam kalitesine pek çok olumsuz etkilerin yanı sıra oluşan kemik kırılmaları nedeniyle ölüm risk faktörü taşıyan, hastayı yatağa bağlayabilen, ekonomik maliyeti yüksek bir hastalıktır. Omurga kemiklerindeki kırıklar nedeniyle hastanın boyu kısalır ve hasta öne doğru kamburlaşır. Daha sonra bu, sırt, bel ve kalça bölgelerinde ağrılara neden olur. En ciddi ve korktuğumuz kırıklar; kalça ve eklem kırıklarıdır” dedi. Uzman Dr. Ay, "Bugün yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda olan pek çok kişiye baktığınızda aslında organları ve yaşam fonksiyonları gayet güzel. Ancak iskelet sisteminde sıkıntı olduğu için yani kemik erimesine bağlı nedenlerle ayakta kalamadığı için yatağa bağlı yaşıyor. Bu nednele kemik erimesine karşı önceden tedbir alınmalı. Bu da doğru beslenme ve egzersiz ile olur" diye konuştu.

“Beslenmenize dikkat edin, yürüyüş yapın”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyadaki 50 yaş üzeri kadınların yüzde 30’unda menopozdan sonra kemik erimesinin görüldüğünü ve kadınlarda kemik kırılma riskinin daha yüksek olduğunu belirten Fizirem Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cavidan Ay, “Kadınların yanı sıra erkekleri de etkileyen kemik erimesini önlemek için, yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alınmalıdır. Yazın güneşten yeterince yararlanılmalıdır. Her gün 20 dakika dizden ve dirsekten aşağı kol ve bacakların güneş görmesi yeterlidir. Bunun dışında süt ve süt ürünleri, bol meyve ve sebzeli gıdalar, yumurta, kuru baklagiller, et, sardalya ve somon balığı tüketilmelidir. Protein açısından zengin yiyecekler ve fazla tuz, idrardan kalsiyum atılımı artırdığından, orta yaş üstünde osteoporoz riski taşıyan kişiler protein ve tuz kısıtlaması yapmalıdır. Sigara içen kadınlarda menopoz öncesi osteoporoz gelişme süresi daha hızlı olmaktadır. Aynı zamanda kadınlarda sigara erken menopoza yol açtığından osteoporozu da arttırmaktadır. Aşırı alkol tüketimi kalsiyum ve D vitaminini azalttığından osteoporozu hızlandırmaktadır” diyerek alkol ve sigara kullanımı başta olmak üzere doğal beslenmeyen kişilerin daha çok risk altında olduğunu kaydetti.