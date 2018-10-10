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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:22

Uzun yaşam şehri Nazilli’den kuruluşun topraklarına ziyaret

Nazilli Turan Mahallesi sakinleri kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Kütahya ve Bilecik’i ziyaret etti. Nazilli Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım desteği ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın katkıları ile yapılan ziyaretin ilk...

Uzun yaşam şehri Nazilli'den kuruluşun topraklarına ziyaret
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Nazilli Turan Mahallesi sakinleri kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Kütahya ve Bilecik’i ziyaret etti. Nazilli Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım desteği ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın katkıları ile yapılan ziyaretin ilk durağı Dumlupınar oldu.

Başkomutan Meydan Muharebesi’nin sevk ve idare edildiği Zafer Tepe Çal Köy, Meydan Muhaberesi’nin yapıldığı Zafer Tepe Çal Köy Anıtı, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Atatürk’ün karargah evi ve şehitlikler rehber eşliğinde gezildi.

Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız’ın girişimleri ile 2 gün 1 gece olarak düzenlenen gezide mahalle sakinleri Kütahya’da konakladı. Ziyaretlerine Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Söğüt ve Bilecik’te devam eden Turan Mahallesi sakinleri, kuruluş ve kurtuluş topraklarını yerinde görmenin heyecanını yaşadı.

Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi ve Has Bahçeyi, Söğüt’te de Ertuğrul Gazi Türbesi’ni rehberler eşliğinde ziyaret eden Turan Mahallesi sakinleri, kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi yetkili ve personeline teşekkürlerini iletti.

Osmanlı padişahlarının hayat hikayelerinin anlatıldığı ve üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 165 metrelik Tarih Şeridi’nde yaklaşık bir saat gezen Turan Mahallesi sakinleri hatıra olarak Osmanlı parasını kendi elleri ile bastı.

Tarihi ve kültürel açıdan doyurucu bir gezi yaşadıklarını belirten Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, “Kütahya ve Bilecik’te bizi ağırlayan belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Haluk Alıcık’a hem kendim hem de mahallem adına teşekkür ediyoruz. Bizim için çok farklı ve anlamlı bir gezi oldu” diye konuştu.
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