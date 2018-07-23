Vali Köşger; “Gazetecilik, dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir”

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir” dedi.24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Köşger, “Bilindiği...

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir” dedi.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Köşger, “Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi ülkemizde basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle bugünü Basın Bayramı olarak kutluyoruz.

Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma misyonuyla demokrasinin temel unsurlarındandır.

Şüphesiz, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir.

Basın, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmeli, kişilik haklarına, özel yaşama, gizlilik alanına saygı göstermeli, doğru olmayan haberlerden kaçınmalıdır.

Bu vesile ile toplumu aydınlatan, dünyada yaşanan tüm olayların ve gelişmelerin bizlere aktarılması için, gece gündüz demeden, gerekirse hayatlarını tehlikeye atarak büyük çaba sarf eden, her koşulda sorumluluk bilinciyle çalışarak bu zor ve meşakkatli görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını candan kutlar, basın emekçilerine çalışma yaşamlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.