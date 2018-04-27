Vali Köşger Hayırseverler Camii’nin açılışını yaptı

2015 yılında Aydının Didim ilçesinde temeli atılan Hayırseverler Camii’nin açılışı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapıldı.Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 2015 yılında temeli atılan ve 2016 kısmi olarak ibadete...

2015 yılında Aydının Didim ilçesinde temeli atılan Hayırseverler Camii’nin açılışı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 2015 yılında temeli atılan ve 2016 kısmi olarak ibadete açılan “Hayırseverler” camii Cuma namazı sonrasında düzenlenen törenle resmi olarak açılışı yapıldı. Açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayımlar Daire Başkanı Dr. Faruk Güllü, İlçe Müftüsü Ahad Taşçı, kamu kurum amirleri oda başkanları ile siyasi parti ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılışta ilk konuşan Hayırseverler camii yaptırma ve yaşatma derneği başkanı Nevzat Üçüncü 2015 yılında caminin temelini attıklarını belirterek, hayırsever vatandaşların katkılarıyla 3 yıl içerisinde camiyi ibadete hazır hale getirdiklerini söyledi. Üçüncü, caminin 1milyon 450 bin TL’ye mal olduğunu belirterek, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Didim İlçe Müftüsü Ahad Taşçı ise camiyi açmanın sevinci içerisinde olduklarını belirterek “İlçemiz halen 25 camii bulunmakta ve 2 caminin inşaatı devam etmektedir. Bu camilerimizi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız" dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Camileri ve minberler sadece ibadet yapılan yerler değil toplanılan yerlerdir. Bir sürü konuların istişare edildiği yerlerdir. Esas itibariyle toplanılan yerlerdir. Hem cemaat olarak hem de insanlar konuşmaları için yerlerdir. Buralarda hep birlikte aynı duygularla bir arada toplanılır”diyerek emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise güzel bir cami yapıldığını ifade edip “Hep birlikte aynı kıbleye yönelerek, Allah’a aynı kitaba inanarak aynı iman ve duygularla birlikte yaşıyoruz. Bu milletin hamuru imanla ve İslâm’la yoğrulmuştur. Her kritik noktada nasıl camilerde aynı kıbleye yöneliyorsa, her kritik noktada yine aynı duruşu sergileyerek bir yek vücut halinde nasıl Afrin’de, nasıl 15 Temmuz’da durmuşsa, bu millet aynı duruşu sergilemiştir, sergileyecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın”dedi.

Vali Köşger konuşmasında İstiklal marşının örnekler vererek “Bu ezanlar bu vatanın üzerinden inmeyecektir. Bu kapsamda camii çok güzel olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelası kesilerek camii gezilirken, açılış kapsamında camii cemaatine de ikramlarda bulunuldu.