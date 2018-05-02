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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:15

Vatandaş istedi, Efeler Belediyesi yerine getirdi

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül Mahallesi’nde bulunan Hilmi Tükel Parkı’nı baştan aşağı...

Vatandaş istedi, Efeler Belediyesi yerine getirdi
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Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül Mahallesi’nde bulunan Hilmi Tükel Parkı’nı baştan aşağı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

83 mahallesi bulunan Efeler Belediyesi, sürdürülen yol yapım, onarım, parke ve çevre düzenleme hizmetlerinin yanı sıra ilçedeki sosyal yaşam alanlarını arttırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yedieylül Mahallesi Hilmi Tükel Parkı’nda vatandaşların talebi üzerine oyun gruplarını yenileyen ekipler, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda bulunması yönünde çalışırken ayrıca parkın zemin döşemelerini yeniledi. Park içerisine banklar ve piknik masaları yerleştirilirken, çevre düzenlemesi kapsamında tüm park çimlendirilip, çiçeklerle donatıldı. Yedieylül Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının da bulunduğu park alanı beğeni toplayarak vatandaşlardan tam not aldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, bir yandan yeni parklar yaparken bir yandan da mevcut parkları bulunduğu bölgedeki insanların ihtiyaç ve taleplerine göre yenilediklerini belirterek,“ Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda büyümesi, ailelerin dinlenecekleri, temiz hava alabilecekleri alanları oluşturmak için çalışıyoruz İlçemize daha geniş yeşil alanlar, daha güzel parklar kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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