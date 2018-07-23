Yaban hayvanları arı kovanlarına zarar vermeye başladı

Aydının Bozdoğan ilçesinden Pamukkale Uzunpınar Mahallesi’ne kekik balına giden bir arıcının kovanları dün gece talan edildi. Yaban hayvanları tarafından kovanların talan edilmesi sonucu arılıkta ciddi hasar oluştuğu belirtildi.Olaydan...

Aydının Bozdoğan ilçesinden Pamukkale Uzunpınar Mahallesi’ne kekik balına giden bir arıcının kovanları dün gece talan edildi. Yaban hayvanları tarafından kovanların talan edilmesi sonucu arılıkta ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

Olaydan sonra bölgeye giden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, son günlerde artan domuz varlığının tarım ürünlerinin yanında arı kovanlarına da zarar vermeye başladığını belirterek arıcıların mutlaka kovanlarını sigortalatmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre; Arılarını, kekik ve çam balı toplaması için Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi’nden Denizli Pamukkale Uzunpınar mahallesine taşıyan Rıza Menderes gündüz pazara gitti. Gece arılığa gelen arıcı onlarca kovanın talan edildiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Olayı öğrendikten sonra bölgeye giden ekipler, kovanların devrilmesi sonucu arıların ve balların zarar gördüğünü belirledi. Olaydan sonra havanın aydınlanması ile koloniler arasında yağma savaşı başladığını belirten Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, arıcıların bu tür olaylara karşı mutlaka Tarsim sigortası yaptırmasını tavsiye etti.

Yaşanan ilginç olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.