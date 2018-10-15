Yalınkuyu Mahallesi kışa hazır

Aydın Nazilli İlçesine bağlı kırsal Yalınkuyu Mahallesinde kış hazırlıkları tamamlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahallede gerçekleştiren kapsamlı çalışma vatandaşları da memnun etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin mahallelerini kış mevsimine hazırlamaya devam ediyor. Nazilli’nin birçok mahallesinde çeşitli çalışmalar yürüten Büyükşehir ekipleri, Yalınkuyu Mahallesi’nde de vatandaşların temizlik talebini yerine getirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ağaç budama ve ot temizliği yaparken, Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ise uzun süredir temizlenmeyen sokaklara el attı. Süpürme işleminin ardından yıkanan sokaklar tertemiz hale getirildi. Yalınkuyu Mahallesi’ndeki yağmurlama hatları ise ASKİ ekiplerinin özverili çalışmaları ile temizlendi.

Muhtar Özcan’dan teşekkür

Yalınkuyu Mahalle Muhtarı Necati Özcan, gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Mahallede yapılan çalışmaları Meclis Üyesi Yüksel Macaroğlu ve Nazilli Koordinatörü Ali Deniz Keşkür ile birlikte yakından takip eden muhtar Özcan, “Uzun süredir mahallenin ara sokaklarında böyle bir temizlik çalışması yapılmamıştı. Sağ olsun Büyükşehir belediyesi ekipleri mahallemizi baştan sona temizledi. Yapılan çalışmadan çok memnun kaldım. Büyükşehir belediyesi vazifesini en iyi şekilde yerine getiriyor. Bu şekilde çalışmalarına devam etmelerini istiyoruz” dedi.