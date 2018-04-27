Yeşil Mahalle Nazilli’nin cazibe merkezi olacak

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle 1857 sokakta, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Alıcık, ilçe genelinde elektrik, telefon, internet ve doğalgaz altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri ile ilgili verimli bir çalışma yürüteceklerini vurguladı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile Yeşil Mahalle’nin ilçenin cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Alıcık, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Yeşil Mahalle 1857 sokakta yol yapım çalışmalarına başladı. 20 metre genişlik ve 175 metre uzunluktaki yolda şu an tesviye çalışmaları ve kenar bordür döşemeleri yapım işlemimiz sürüyor. Bağlantı yolunun yapılması için ekiplerimize talimat verdik. Parke taşı döşenmesinin ardından yolumuz araç ve yaya trafiğine açılacak” diye konuştu.