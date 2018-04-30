Yıldırım çarpan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesi Karacaören Mahallesi’nde meydana gelen yıldırım çarpmasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslara Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, şöyle gelişti. Karacasu’ya bağlı Karacaören Mahallesi’nde yaşayan Mustafa K. (45), yanına 4 yaşındaki oğlu A.S.K. ile abisi Mehmet K.’yi (47) alarak dağlık alandaki tarlaya gitti. Bir anda başlayan yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığınan 3 kişi, yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Şahıslardan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirip arama çalışması başlattı.

Bir süre sonra ormanlık alana gelenler, Mustafa K., Mehmet K. ve A.S.K.’yi yerde yatar vaziyette buldu. Verilen haber üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslar, yaralıları alarak Nazilli Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan ilk muayenede yaralılara yıldırım çarptığı anlaşıldı. Durumu ağır olan Mustafa K. yoğun bakıma kaldırıldı. Talihsiz adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 4 yaşındaki oğlu A.S.K. ile ağabeyi Mehmet K.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.