AYDIN:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:18

Yolda ilginç manzara, çekyatı böyle taşıdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir sürücü minibüsüne sığdıramadığı çekyatı böyle taşıdı. İlginç taşıma yöntemi görenleri şaşırtırken objektiflere de böyle yansıdı.Edinilen bilgiye göre; minibüsü ile ev eşyası taşına bir...

Yolda ilginç manzara, çekyatı böyle taşıdı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir sürücü minibüsüne sığdıramadığı çekyatı böyle taşıdı. İlginç taşıma yöntemi görenleri şaşırtırken objektiflere de böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; minibüsü ile ev eşyası taşına bir şahıs, minibüsün içi ve tavandaki demir bagajı dolunca çekyatı minibüsün arkasına bağlayıp sürüyerek taşıdı. Zaman zaman trafiği tehlikeye de düşüren sürücü taşıma sistemi gayet normalmiş gibi çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan gözlerden kayboldu.
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