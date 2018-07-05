Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır mahallesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre; Başçayır Mahallesi Kulman mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait taş ocağından taşıma yapan 09 U 6650 plakalı kamyon Yaka mezarlığı yanında yoldan çıkıp zeytin bahçesine yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa İ. Hayatını kaybederken Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Zeytin bahçesine yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır mahallesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre; Başçayır Mahallesi...