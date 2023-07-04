Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı: Kazada 1 kişi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı: Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Y.A. (31) idaresindeki 35 VR 370 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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