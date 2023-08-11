Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı.

Kaza, 15.10 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Sanat Sokağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PP 006 plakalı Honda marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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