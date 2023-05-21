Aynı daireyi 5 kişiye kiraya veren şahıs tutuklandı

Malatya'da babasına ait daireyi 5 ayrı kişiye kiraya vererek 100 bin TL dolandıran şahıs, polis tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı daireyi 5 kişiye kiraya veren şahıs tutuklandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da babasına ait daireyi 5 ayrı kişiye kiraya vererek 100 bin TL dolandıran şahıs, polis tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gelincik Tepesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan bir şahıs, internet üzerinden babasına ait TOKİ konutlarındaki dairenin kiralık olduğunu belirterek ilan verdi. Çok sayıda kişinin daireyi kiralamak için iletişime geçtiği şahsın aynı daireyi 5 farklı kişiye kiralayarak 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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