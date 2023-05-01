Babacan, 'Birinci önceliğimiz deprem olacaktır'

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Doç. Dr. Abdullah Babacan, 'Birinci önceliğimiz deprem olacaktır. Şehrin ekonomisini, barınma sorununu, alt yapısını, üst yapısını, yeniden inşa edilmesi, imar edilmesi güçlü bir kararlılık gerektiriyor. Bu güçlü yönetimi, güçlü kararlılığı vatandaşımız önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, beraberinde de Meclis'te güçlü bir AK Parti Grubu gönderecektir.' dedi.

Babacan, 'Birinci önceliğimiz deprem olacaktır'
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Doç. Dr. Abdullah Babacan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve partili yöneticiler sırasıyla Battalgazi’nin Yenice, Yaygın Hacı Yusuflar ve Hacıhaliloğlu Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluşup, seçim çalışması yürüttüler.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Doç. Dr. Abdullah Babacan, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında akademisyen olduğunu ifade ederek, “Üniversitedeki görevimi bırakarak, Malatya’ya ve memleketime hizmet etmek için geldim. Temel sorunlar gündemimizde. Malatya’nın sorunlarını her alanda çözmek için gayret göstereceğiz. Ulaşılabilir bir siyaset yürüteceğim. Birinci önceliğimiz deprem olacaktır. Şehrin ekonomisini, barınma sorununu, alt yapısını, üst yapısını, yeniden inşa edilmesi, imar edilmesi güçlü bir kararlılık gerektiriyor. Bu güçlü yönetimi, güçlü kararlılığı vatandaşımız önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, beraberinde de Meclis’te güçlü bir AK Parti Grubu gönderecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerken, arkasının güçlü ve elinin de sağlam olması gerekiyor, icrada faaliyet yürütürken arkasına sürekli bakmak zorunda kalırsa, Meclis’te milletvekili sayısı az olursa bu topluma yansıyacak. Böyle bir tabloda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesini zayıflatmış oluruz. 14 Mayıs akşamı güzel sonucu beraberce inşa edelim. Halkımızdan hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için, hemde AK Parti için destek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

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Hasan Yağmur

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