Babacan seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Abdurrahman Babacan, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Babacan seçim çalışmalarını sürdürüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Babacan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında kentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında Babuktu’da sanayi esnafını ziyaret eden Babacan, Sarıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan çadırkentte kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemine değinen Babacan, “Birlikte bölüşecek çok ekmeğimiz var, birlikte başaracağız” dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Babacan, çadırkent ziyaretinde vatandaşların isteklerini de dinledi. 

Bülten
Hasan Yağmur

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