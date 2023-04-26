Babacan seçim çalışmalarını sürdürüyor

Babacan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında kentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında Babuktu’da sanayi esnafını ziyaret eden Babacan, Sarıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan çadırkentte kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemine değinen Babacan, “Birlikte bölüşecek çok ekmeğimiz var, birlikte başaracağız” dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Babacan, çadırkent ziyaretinde vatandaşların isteklerini de dinledi.