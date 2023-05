Babacan, 'Türkiye'miz bir eşikte ve bu eşiği aşacağız'

TAKİP ET

Babacan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında Kale ilçesini ziyaret etti.



İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, birikimlerini Malatya için kullanmak istediğini ifade ederek, “Temel değerlerimizle biz bu toprakların çocuğuyuz” dedi.



“CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİĞİ SÖZLERİ HEP YERİNE GETİRDİ”

“Bu yolu milletimizle birlikte yürüyüp, inşa edeceğiz” ifadesini kullanan Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, il yönetimi ve ilçe başkanlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. İstişare ederek talepleri yerine getireceğiz. Deprem sonrası kalıcı konutlarla ilgili çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanımız, “Kalıcı konutları bir yıl içerisinde bitireceğim” diyorsa bizden daha iyi biliyorsunuz ki bitirir. Daha öncede söyledi ve yaptı. Cumhurbaşkanımız söylediği şeyleri yapıyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü kararlılığı ve iradesiyle kalıcı konutları yapacağız. Karşı tarafta ise seçim öncesi vatandaşa bol keseden her şeyi söyleyen, her vaadi veren fakat seçimin ertesi günü her şeyi unutan, vatandaşa bir daha dönüp bakmayan, vatandaşla hiç ilgilenmeyen, vatandaşın gerçekten derdi ne bununla hiç ilgilenmeyen bir taraf var.”



“TERÖR ÖRGÜTÜ, KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTİYOR”

Milletin kimin vereceği sözü tutacağını kimin ise kendilerini seçim öncesi aldatıp, kandırdığını iyi bildiğini dile getiren Babacan, “Bu yüzden doğru tercih, taraf ve adım ile ilgili kararı 14 Mayıs akşamı Kale verecektir. Özellikle de memleketimizin geleceği, gençliğimizin ve Malatya’mızın istikbali için önemli bir seçim yapacağız. Karşı tarafın nasıl zararlar vereceğini bizden daha iyi biliyorsunuz. Türkiye’miz bir eşikte ve bu eşiği aşacağız. Savunma sanayinde İHA’larla, SİHA’larla, Kızılelma’yla, Anka’yla, denizaltılarla, tanklarla ve savaş uçaklarıyla bunu daha da ileriye taşıyacağız. Terörle mücadelede PKK terör örgütünün beli kırıldı. Terör örgütünün feryat figan etmelerinin sebebi bu. 14 Mayıs’a bel bağlamalarının, Kılıçdaroğlu’na oy istemelerinin sebebi bu. PKK terör örgütünün elebaşları açıktan bir cumhurbaşkanına oy istemeye başladılar” dedi.