Bakan Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşehrilik Beratı verildi

Asrın felaketi sonrası Malatya’dan sorumlu bakan olarak görev yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.

6 Şubat depremleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından deprem bölgesi Malatya’da görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin oy birliği ile fahri hemşehrilik beratı verilmesine karar verildi.

Bugün Malatya’ya gelen Bakan Ersoy’a beratı Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen tören ile takdim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin hemen ardından Malatya’ya gelerek çalışmaların koordinesinde büyük emek veren Bakan Ersoy’a Malatyalılar olarak teşekkür etti. Bakan Ersoy’un şahsi olarak da depremzedelerin yaralarının sarılması adına elini taşın altına koyduğunu da belirten Gürkan, “İnşallah bakanımızın önderliğinde gerek kültürel miras, gerek kent dokusunun bozulmaması adına Malatya’mızın yeniden inşasında da bir hemşehrimiz olarak bu hizmetlerin devam edeceğine kanaatim tamdır” dedi.

Başkan Gürkan, Bakan Ersoy’a verilen Hemşehrilik Beratının belediye meclisinde tüm siyasi partilerin oy birliği ile alındığını da söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise, asrın felaketinin hemen ardından Malatya’ya gelerek göreve başladıklarını ve bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını vurguladı. Devlet-vatandaş iş birliği ile büyük bir dayanışma örneği gösterilerek yaraların sarılması adına el birliği ile çalıştıklarını belirten Ersoy, “Bin bir yılda bir meydana gelecek bir deprem fırtınasını ilk günden itibaren omuzladık, kaldırdık ve kaldırmaya da devam edeceğiz. İnsanlarımızın bu zor günlerde bir birlerine sarılması, güç vermesi bunu da dünyaya örnek olacak şekilde yapması bizi çok mutlu etti” dedi.

Artık bir Fahri Malatyalı olduğu için de mutlu olduğunu ve bu kararın kendisini gururlandırdığını da belirten Ersoy, “Deprem fırtınası süresince tüm vatandaşlar imkanlarının yettiği oranda paylaştılar. Bunu hep birlikte gördük. Benim de şahsen yaptığım çalışmalarda bir vatandaşlık görevi. Şehrin yeniden imarı noktasında İnşallah elimden geldiği kadarıyla yeni yatırımlara öncü olmak istiyorum. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.