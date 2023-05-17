Bakan Ersoy, Malatya'da istişarelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentteki son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Ersoy, Malatya'da istişarelerde bulundu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde kentteki son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

6 Şubat depremleri sonrası Malatya’dan sorumlu bakan olarak yapılan çalışmaları koordine eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon merkezinde yetkililer ile bir araya gelerek son çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan konteyner kentlerde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Malatya'da istişarelerde bulundu
Bakan Ersoy, Malatya'da istişarelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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