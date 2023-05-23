Bakan Ersoy, onarımları süren Cemevlerini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da depremde hasar gören Cemevlerinde sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, onarımları süren Cemevlerini ziyaret etti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da depremde hasar gören Cemevlerinde sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Malatya’da Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç mahallesi ile Cumhuriyet Örnekköy’de bulunan cemevlerinde oluşan hasarlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından onarılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı öncesi kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, onarım ve restorasyon çalışmaları süren Cemevlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Ersoy’a Malatya Valisi Hulusi Şahin ile diğer yetkililer de eşlik etti.

Bakan Ersoy, onarımları süren Cemevlerini ziyaret etti
Bakan Ersoy, onarımları süren Cemevlerini ziyaret etti
Bakan Ersoy, onarımları süren Cemevlerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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