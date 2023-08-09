Bakan Kacır: 'Malatya'mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya’da yapımı tamamlanan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde yaptığı incelemede, “Allah’ın izniyle Malatya’mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracak, bu bölgede çarkların hızla yeniden dönmesini sağlamaya dönük adımlarımızı atıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesi Malatya’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Bakan Kacır, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Bakan Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada deprem sonrasında Malatya’nın sanayi, üretim, istihdam ve ihracatını hızla ayağa kaldırmak için büyük bir çaba ve gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Bakanlıklarının yanı sıra KOSGEB ve yatırım teşvikleriyle yeni yatırımları hayata geçireceklerini belirten Kacır, “Kurulan yeni organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ile ve aynı zamanda bölgesel kalkınma projeleriyle Allah’ın izniyle Malatya’mızın ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracak bu bölgede çarkların hızla yeniden dönmesini sağlamaya dönük adımlarımızı atıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin şehir ekonomisi için önemli olduğunu da kaydeden Bakan Kacır, “Bu içinde bulunduğumuz merkez bizim için çok önemli, zira Malatya’nın ticaretinde Malatya’nın ekonomisinde kayısının çok özgün özel bir yeri var. Yaklaşık 650 milyon dolara erişen bir ihracat geliri var Malatya’mızın kayısıdan elde ettiği ama hedefimiz bunu inşallah hızla 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Bunun için daha fazla ticaret imkanlarını Ar-Ge imkanlarını ihracat imkanlarını geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kayısı Dünya Ticaret Merkezi’nin 12 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu, toplamda ise 300 bin metrekarelik bir ticari kompleksin inşa edildiğini belirten Kacır, “Kayısı dünya ticaret merkezi bunun 12 bin metrekarelik alanını oluşturuyor. Aynı zamanda kuru kayısı lisanslı depolama merkezi yine önemli bir yatırımımız. Malumunuz kuru kayısının arz süresini uzatmak için lisanslı depolama çalışmalarını çok önemli çok değerli görüyoruz. Bu anlayışla 5 bin ton kapasiteli 13 milyon avroluk bir depolama yatırımını da yine bölgede gerçekleştirmiş olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle Büyükşehir Belediyemizin öncülük ettiği bu yatırımlara destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Deprem bölgesini ayağa kaldıracak olan adımları hızlandıracaklarını belirten Kacır, “Bölgeyi hem yeni sanayi alanları ile buluşturacağız hem yıkılan ya da ağır hasar görmüş sanayi sitelerimizi yeni sanayi siteleriyle ikame edeceğiz. Sanayicilerimize KOBİ’lerimize desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde 450 milyon dolarlık bir Dünya Bankası kaynağını hızla sahaya yansıtacağız. KOBİ’lerimize uygun koşullarda temin edecekleri bir finansman imkanı sunmuş olacağız” dedi.

Bölgede yatırım teşvik uygulamalarında bir artışın da olduğuna dikkat çeken Kacır, “Geçen yılın Mart-Temmuz döneminde Malatya’da sunduğumuz yatırım teşvik belgelerinin toplam yatırım tutarının 3 mislini yatırım teşvik belgeleri sayısının 3 mislini deprem sonrasında bu bölgede sunma imkanına kavuştuk” diye konuştu.