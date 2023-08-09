Bakan Kacır Malatya'da Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini gezdi

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposu ve Borsası ile Cumhuriyet Çarşısı altında bulunan Kuyumcular Çarşısını ziyaret etti.

Bakan Kacır’a ziyaretinde, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum ve kuruluş müdürleri eşlik etti.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ziyareti sırasında bir açıklama yapan Bakan Kacır, “Depremler sonrası Malatya’nın sanayi, üretim, istihdam ve ihracatını hızla ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisindeyiz. Dört koldan, KOSGEB eliyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın yatırım teşvikleriyle kurduğumuz yeni sanayi bölgeleri, sanayi siteleriyle ve aynı zamanda bölgesel kalkınma projeleriyle Allah’ın izniyle Malatya’mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracak, bu bölgede çarkların hızla yeniden dönmesini sağlamaya dönük adımlarımızı atıyor olacağız. Bu içinde bulunduğumuz merkez bizim için çok önemli. Zira Malatya’nın ticaretinde, Malatya’nın ekonomisinde kayısının çok özgün, özel bir yeri var. Yaklaşık 650 milyon dolara erişen bir ihracat geliri var. Hedefimiz, bunu inşallah hızla 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Bunun için daha fazla ticaret imkânlarını, AR-GE imkânlarını, ihracat imkânlarını geliştirmeliyiz. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi 12 bin metrekarelik bir alanı kapsamakta. Toplamda 300 bin metrekarelik bir ticari kompleks. Aynı zamanda kuru kayısı, lisanslı depolama merkezi yine önemli bir yatırımımız. Kuru kayısının arz süresini uzatmak için lisanslı depolama çalışmalarını çok önemli, çok değerli görüyoruz. Bu anlayışla 5 bin ton kapasiteli, 13 milyon avroluk bir depolama yatırımını da yine bölgede gerçekleştirmiş olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle Büyükşehir Belediyemizin öncülük ettiği bu yatırımlara destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki deprem bölgemizi ayağa kaldıracak olan, istihdama, üretime, yatırıma, ihracata dönük adımlardır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu adımlarımızı hızlandıracağız. Bölgeyi hem yeni sanayi alanlarıyla buluşturacağız hem yıkılan ya da ağır hasar görmüş sanayi sitelerimizi yeni sanayi siteleriyle ikame edeceğiz. Önümüzdeki dönemde 450 milyon dolarlık bir Dünya Bankası kaynağını hızla sahaya yansıtacağız. KOBİ’lerimize uygun koşullarda temin edecekleri bir finansman imkânı sunmuş olacağız. Bu projeye emek vermiş herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Çarşısı altında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuyumcular Çarşısını da ziyaret ederek kuyumcu esnafıyla bir süre sohbet etti.

Malatya ziyaretleri sırasında Bakan Kacır, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek olan projelerin imza törenine de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında gerçekleşen imza töreni programında konuşan Bakan Kacır, projelerin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun katılımı ile 5 yeni proje için imza protokolü gerçekleştirildi.