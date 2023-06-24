Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da yapımına başlanan 338 geçici iş yerinin tamamlanarak teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Malatya'da yapımı tamamlanan geçici iş yerlerinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Anadolu Ajansı
Hasan Yağmur

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