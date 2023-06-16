Bakan Özhaseki Malatya'da incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya'ya gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Özhaseki Malatya'da incelemelerde bulundu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Malatya’ya gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakanlık görevine geldikten sonra ilk kez Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Özhaseki, Malatya’da özellikle şehir merkezinde yıkılan yerlerin bir an önce eski canlılığına kavuşması amacıyla yerinde dönüşüm meselesini gündeme getireceklerini söyledi. Bu konuları ilgili sektör temsilcileri ile tartışacaklarını belirten Bakan Özhaseki, “Nihayetinde biz çalışmalar yaptık, bakanlar kurulunda Cumhurbaşkanına arz ettik. Şimdi biz Malatya’da Hatay’da, Adıyaman’da Kahramanmaraş’ta bu düşündüğümüz formülleri ifade edeceğiz. En geç bir hafta yeni önerilerimizi de millete aktarmış olacağız” dedi.

“Rabbim bir daha böyle bir afet vermesin” diyerek depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyen Bakan Özhaseki, “Diyoruz ki tevekkül Müslüman işidir, tedbir olmadan tevekkül olmaz. Tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmenlik, yeni yasalar getireceğiz. Biraz daha sert davranmaya devam edeceğiz. 1999 depremi bu millete büyük bir ders oldu. Ondan sonra yasalara uygun ortaya çıkan binaların bu depremde hasar görmediğini gördük. 1999’dan sonra çıkarmış olduğumuz, hükümetin ortaya koyduğu bu yasalara uygun olarak bina yapılmışsa, malzeme seçiminde bir sıkıntı olmamışa binaya bir şey olmamıştır” diye konuştu.

Bakan Özhaseki daha sonrasında belediye binası yanında yapımı tamamlanan geçici iş yerlerini de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Özhaseki Malatya'da incelemelerde bulundu
Bakan Özhaseki Malatya'da incelemelerde bulundu
Bakan Özhaseki Malatya'da incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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