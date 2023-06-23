Bakan Polat: 'Deprem bölgesinin inşası noktasında çok büyük çabalar sarf ediliyor'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öncelikli konularının deprem bölgesi olduğunu ifade ederek, “İnşallah deprem bölgelerinin hem fiziki inşası hem ticari inşası hem sosyal yönden halkımızın da artık sosyal hayata katılımı yönünden inşası noktasında çok büyük çabalar sarf ediliyor” dedi.

Adıyaman ziyaretinin ardından karayolu ile Malatya’ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kentte gerçekleştirdiği ziyaretlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Afet Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerle görüşen Bakan Bolat ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti sırasında konuşan Bakan Bolat, göreve geldikten bu yana yoğun bir hazırlık çalışması sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin oluşmasının ardından ilk öncelikli işleri arasında deprem bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu belirten Bolat, “Fiziki ve sosyal ve ticari yönlerden inşa ve ihya edilmesi, aynı zamanda da enflasyon oranının düşürülmesi, enflasyonla mücadelenin başarılması en önemli ödevlerimiz arasında olarak zikretmiştir. Bizler kabine üyeleri olarak da göreve başladıktan sonra hemen hepimiz her gün deprem bölgesinde vilayetlerimizi dolaşıyoruz” dedi.

"Seferberlik halen devam ediyor"

6 Şubat sabahı Anadolu topraklarında bin yıldan bu yana görülen en şiddetli ve en yıkıcı bir depremin yaşandığını hatırlatan Bakan Bolat, ilk depremin ardından yaşanan Elbistan depreminin de Malatya’da yıkıcı hasar bıraktığını söyledi. Soğuk kış şartlarında yaşanan bu depremin ardından 11 ilin ayağa kaldırılması adına devlet-millet ve STK’lar ile birlikte yaraların hızla sarılması için çok büyük bir seferberlik ilan edildiğini belirten Bolat, “Bu seferberlik halen devam ediyor. Hükümetimizin birinci öncelikli konusu olarak inşallah deprem bölgelerinin hem fiziki inşası hem ticari inşası hem sosyal yönden halkımızın artık sosyal hayata katılımı yönünden inşası noktasında çok büyük çabalar sarf ediliyor" ifadelerine yer verdi.

"Ticari hayatın canlanması çok önemli"

Depremin maliyetinin de çok ağır olduğunu ve 51 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini de belirten Bakan Bolat, “Depremin ardından 4,5 gibi bir ay geçmesine rağmen şehirlerimizdeki hareketlenme ve canlanmayı çok net görebiliyoruz. Bunu görmekten çok mutlu olduk. Gerçekten ama daha yapacak çok iş var onu da görebiliyoruz. Bu kadar ağır ve 11 vilayeti kapsayan bir yıkımın olduğu bir yerde tabii bu çalışmalar biraz zaman alacak. Ama hükümetimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda ve onun koordinasyonunda bu çalışmaları Allah’ın izniyle başarıyla tamamlayacağız. Ticari hayatın canlanması çok önemli. Ekonomi bu bölgelerde canlandıkça insanların şehirleri sahiplenmesi ile de bu şehirlerin ayağa kaldırılmasına katkı sunacağız” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, depremin ardından yaşanılan süreci ayrıntıları ile anlattı ve yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler sundu.