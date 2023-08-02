Bakan Yardımcısı Madak, Malatya'da incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, deprem bölgesi Malatya’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

6 Şubat’ta yaşanan0 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya’ya gelen Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, kentteki ziyaretlerine Vali Hulusi Şahin’i ziyareti ile başladı. Burada Vali Şahin ve yetkililerce karşılanan Madak, girişte Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra kentteki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne geçen Madak, burada da il müdürü Galip Sökmen’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bakan Yardımcısı Dr. Madak ve beraberinde Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve yetkiler ile birlikte daha sonra Sanat Sokağı’nda yer alan Down sendromlu bireylerin çalıştığı ‘Gülen Yüzler Kafe’yi de ziyaret ederek burada gençlerle bir araya geldi.

Malatya’da depremin izlerinin silinmeye başladığını belirten Madak, “İnsanların devletimize olan inancı, Cumhurbaşkanı’mıza olan gönül bağları, inancı çok kıymetli. Onları bence en büyük umutlandıran ve bu süreci en iyi şekilde atlatmalarını sağlayan Cumhurbaşkanı’mıza inançları. Çünkü onlar da biliyorlar, bu enkazı başta Cumhurbaşkanı’mız ve devletimiz kaldıracak ve bu şehirleri, bunların izlerini Cumhurbaşkanı’mız, devletimiz silecek. Burada devlet, millet el ele" dedi.

Tüm bürokratlar ve siyasilerin tek yürek olarak kentin ayağa kalkması adına el birliği ile çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Madak, “İnşallah bu süreci çok kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü devlete inanç tam" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engelli bireylere yönelik ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde politikalarını şekillendirdiklerini belirten Madak, “Onlara da fırsat verildikçe neleri başarabildiklerini görüyoruz. İşte en son olimpiyatlarda inanılmaz göğsümüzü kabarttılar. 86 özel sporcumuz yurt dışına gitti ve 16’sı ülkemizin bayrağını göndere çekerek 16 madalya aldı. Bu yavrularımızın hem sosyalleşmesi açısından hem de topluma tam katılım sağlamaları açısından bu tarz çalışmaları, programları önemli buluyoruz ve politikalarımızı bu noktada şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, 2 gün boyunda kentte çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunacak.