BALIKESİR:
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09 Ekim 2018 Salı 13:39

17 yaşından beri fidan dikiyor

Ayvalık ilçesinde, 85 yaşındaki Mustafa Pilint’in 17 yaşından bu yana binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.Macaron Mahallesinde oturan çiftçi Mustafa Pilint, 17 yaşından beri ağaç diktiğini söyledi. Yüzlerce zeytin ağacı...

17 yaşından beri fidan dikiyor
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Ayvalık ilçesinde, 85 yaşındaki Mustafa Pilint’in 17 yaşından bu yana binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.

Macaron Mahallesinde oturan çiftçi Mustafa Pilint, 17 yaşından beri ağaç diktiğini söyledi. Yüzlerce zeytin ağacı yetiştirdiğini anlatan 3 çocuk babası Pilint, “Ağaç dikmeyi seviyorum. Traktörümle tarlama gider zeytinlerin bakımını yaparım. saymadım ama bu güne kadar binlerce fidan diktim. Onların büyümesini izlemek, görmek büyük bir sevinç. Burhaniye’de oturan damadım Kazım Karabıyık’a 15 adet zeytin fidanı getirttim. Şimdi gidip onları dikeceğim. Ağaç dikmenin yaşı yok. Herkes gücü yettiğince ağaç dikmeli diye düşünüyorum” dedi.
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