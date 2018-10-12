BALIKESİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:46

42 yıl sonra buluştular

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Şehit Mehmet Günenç Lisesi 1975-1976 dönem mezunları sosyal medyadan haberleşerek 42 yıl sonra buluştular.Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi 1975-1976 dönem 6 Edebiyat-A sınıfı mezunları sosyal medyadan...

42 yıl sonra buluştular
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Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Şehit Mehmet Günenç Lisesi 1975-1976 dönem mezunları sosyal medyadan haberleşerek 42 yıl sonra buluştular.

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi 1975-1976 dönem 6 Edebiyat-A sınıfı mezunları sosyal medyadan haberleşerek 42 yıl sonra Bandırma’da buluştular. Bandırma’daki bir restoranda birlikte yemek yiyen 18 eski öğrenci Erdek, Bandırma gibi ilçelerin yanı sıra İzmit ve Kocaeli’den geldiler. Buluşmayı koordine eden Kamile Baykal "Önümüzdeki yıllarda daha fazla arkadaşla buluşmayı planlıyoruz" dedi.

Selma Barış isimli mezun ise sınıf arkadaşlarına sürpriz yaparak o yıllarda çekildikleri fotoğrafları çoğaltarak arkadaşlarına hediye etti. Bu anlamlı hareketi sınıf arkadaşları taktirle karşıladılar. Okul yılları ve sınıftaki anılarını anlatarak nostalji dolu bir gün geçiren 50 yaşlarındaki mezunlar gençlik anılarını da arkadaşlarına anlattılar. Bir sonraki yıl buluşmak üzere sözleşen mezunlar hayatta kalan öğretmenlerini de davet etmek için okul idaresi ile işbirliğine gideceklerini belirttiler.
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