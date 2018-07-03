80’lik marangoz işbaşında

Burhaniye ilçesinde, 80 yaşındaki Baki Demirtaş, 1952 yılında çırak olarak başladığı marangozluk mesleğine devam ediyor. İlçede, 30 yıl Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı yapan 2 çocuk babası Demirtaş, 1952’de çıraklıkla başladığı mesleğine devam ederken, sağlığı elverdiğince devam edeceğini söyledi.

Burhaniye de 80 yaşındaki marangoz Baki Demirtaş, sanayi sitesinin en eski ve en yaşlısı.

1952 yılında çıraklıkla başladığı mesleğine Almanya’ya gittiği için 7 yıl ara veren Demirtaş, 1972 yılından bu yana aralıksız çalışıyor. 2 oğlunu da yetiştiren Demirtaş, bu günlerde pres kapı işi yapıyor. Demirtaş. mesleğine ömrünün yettiğince devam edeceğini söyledi. Mesleğini çok sevdiğini anlatan Demirtaş, “1952 senesinde marangoz Kemal Can’ın yanına çırak olarak girdim. 1960 da askere gittim. 1962’de terhis oldum. 1965’de Almanya’ya gittim. 1972’de döndüm. Döndüğümden bu yana marangozluk yapıyorum. Eskiden zordu. Zor şartlar altında çalışıyorduk. Şimdi teknoloji ilerledi artık. Şu an pres kapı yapıyorum. Yaşım 80. Sıhhatim elverdiğince devam edeceğim sanatıma. Burhaniye de 30 sene Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanlığı yaptım. 2 sene evvel bıraktım. Şimdi mekanıma geliyorum. Sabahleyin saat 7:30’da açıyorum. İki tane oğlum var. Çalışıyorlar beraber. Ben de geliyorum yardım ediyorum onlara. Şu anda sanayinin en yaşlısı ve en eskisi benim” dedi.