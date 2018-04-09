'9. Ayvalık Tiyatro Festivali' başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 9. su düzenlenen Tiyatro Festivali renkli bir açılış seronomisiyle başladı.At Arabacılar Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na Ayvalık Belediyesi’nin ‘efsanevi’ olarak nitelendirilen belediye bandosu...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 9. su düzenlenen Tiyatro Festivali renkli bir açılış seronomisiyle başladı.

At Arabacılar Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na Ayvalık Belediyesi’nin ‘efsanevi’ olarak nitelendirilen belediye bandosu eşliğinde oluşturulan kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç tiyatrocular katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kültür Sanat Derneği öncülüğünde ilçe esnafının katkılarıyla düzenlenen festivalin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, “9.sunu düzenlediğimiz bu etkinlik, bizlere büyük bir onur vermektedir. Ben bu etkinliğin oluşturulmasında emeği geçen Ayvalık’taki derneklerimize, Ayvalık dışından katılan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Tiyatro; sevgidir, tiyatro; saygıdır. Tiyatro güncel hayatta bizi bize yansıtandır. Bugün burada çeşitli oyunlar sergilenecektir. Bu oyunlar hepimizin hayatından alıntılar olacaktır. Ben bugünü bizlerle buluşturanlara Ayvalık Belediyesi olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Her şeye rağmen tiyatro” sloganıyla gerçekleşen organizasyonu düzenleyen ve yürüten Ayvalık Sanat Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gün de, festivalin amacının Edremit Körfezi ilçeleri ve Ayvalık’ta yaşayanları tiyatroyla buluşturmak olduğunu söyledi.

Festivalde; tiyatro ile sevgiye, barışa ve umuda yolculuk etmenin hedeflendiğini kaydeden Gün, “Bugün Ayvalık’ta 9. sunu düzenlediğimiz festivalimizin umuyorum ki gelecek yıl 10’sunu gerçekleştireceğiz. Bu festivalin 10 yıllarca devam etmesini dilerken, Ayvalık’ın sadece denizi ile güneşinin dışında biz sanatsal yönünü temsil etmeye çalışıyoruz. Çünkü sanatı olmayan bir toplum gelişmiş bir toplum olamaz. Tüm derdimiz ve muradımız; insanları tiyatroyla buluşturabilmektir. İnsanlara bu yolla derdimizi anlatabilmek ve geleceğe ışık tutabilmektir” diye konuştu.

Bugünkü etkinliği sokak oyunları ve dans gösterisiyle sona eren festival, 4 gün devam edecek.