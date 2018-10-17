Aeneas Kültür Rotası istişare toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Aeneas Kültür Rotası istişare ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.Türkiye’den ilk kez bir rotanın Avrupa Kültür Enstitüsü’nden aday rota olma ünvanı kazanan...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Aeneas Kültür Rotası istişare ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye’den ilk kez bir rotanın Avrupa Kültür Enstitüsü’nden aday rota olma ünvanı kazanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da büyük destek sözü alan Aeneas Kültür Rotası, rota üzerinde bulunan yerel yönetim yetkilileri ve Uluslararası Aeneas Rotası dernek başkanı ile ileride atılacak adımlar belirlendi. Toplantıda, 2019 yılı Nisan ayında düzenlenecek olan EPA (Kültür Rotalarına İlişkin Genişleştirilmiş Kısmi Anlaşma) Genel Kurulu’na rotayı sunmak üzere Lüksemburg’daki Avrupa Kültür Rotaları Ensitütü yetkilileriyle görüşülmesi planlanırken bu ziyareti yapacak heyet için de karar verildi.

Panele Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Başkan Yardımcıları Tamer Acar ve Metin Tunçer, İtalya Kültür Bakanlığı temsilcisi arkeolog Sandra Gatti, Gaeta Belediye Başkan Yardımcısı Angelo Magliozzi, Castro Belediye Başkan Yardımcısı Alberto Antonio Capraro, Aeneas Rotası Derneği Başkanı mimar Giovanni Cafiero ile beraberlerinde gelen heyet, Antandros Kazı Başkanı Arkeolog Prof.Dr. Gürcan Polat ve Antandros Derneği Başkanı ile birlikte katıldı.