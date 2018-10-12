Ahmet Çakar, Ayvalık HEM bünyesindeki engelli iş atölyesinde incelemelerde bulundu

Balıkesir Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık HEM Müdürü Mustafa Kurtuluş’un da hazır bulunduğu inceleme ziyaretinde, İl Müdürü Çakar Altınova Mahallesi’ndeki Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi sorumluluğundaki engelliler iş atölyesinde engelli kursiyerlerle bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında BOED Genel Başkanı ve Kurs Eğitmeni Güler Çapraz Özlemiş’den bilgiler alan Ahmet Çakar, HEM bünyesindeki el sanatları ve takı tasarım kursunda 35 engelli kursiyerin bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Balıkesir Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve HEM Müdürü Mustafa Kurtuluş kursiyer engellilerle bir süre sohbet ettikten sonra iş atölyesinden ayrıldılar.