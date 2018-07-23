Ahmet Mekin: 'Atatürk'ü oynamam için teklif yapıldı'

Erdek’te düzenlenen Aşk Festivali’ndeki panelde konuşan Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin, bir soru üzerine "Atatürk’ü oynamam için bana teklif yapıldı" dedi.

Erdek’te düzenlenen “Aşk Festivali” programı kapsamında gerçekleşen oturumda kendisiyle birlikte oyuncu Erol Tezeren ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in konuşmacı olarak katıldıkları bir söyleşide, kendisine Atatürk filmleri ile ilgili olarak yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Mekin, “Bugüne dek Atatürk ile ilgili birçok film çevrildi. Çok daha başarılı filmler değildi. Çünkü Atatürk gibi çok önemli devlet adamını filmlerde anlatmak kolay iş değil. Atatürk, birçok cephelerde savaşmış, büyük devrimler yapmış çok yönlü bir devlet adamıydı. Onu tüm yönleriyle canlandırmak için çok büyük bütçeli projelere ihtiyaç var. Bana yıllarca Atatürk’ü beyaz perdede oynamam için teklifler geldi. Bu nedenlerden dolayı teklifi kabul etmedim” dedi.

Söyleşi sırasında, kendisinin de “Cemşit” rolüyle parladığı, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’la birlikte oynadıkları “Selvi Boylum, Al Yazmalım” isimli film hakkında düşüncelerini açıklayan oyuncu Ahmet Mekin, “Bu film, Cengiz Aytmatov’un ‘Kırmızı Eşarp’ isimli romanından esinlenerek, Ali Özgentürk tarafından senaryolaştırıldı. Ülkemiz koşullarına da son derece uygun bir senaryo olarak çok beğenildi. Çok güzel ve dokunaklı bir aşk filmi oldu. Tabii, senaryoda aşk ile emek kavramları da çok iyi işlendi. 40 yıldır da hâlâ izleniyor. Herhalde bir 40 yıl daha izlenecek” ifadelerini kullandı.