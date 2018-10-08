AK Parti’den birlik beraber mesajı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, sosyal medyada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile arasında sorun olduğunu iddia eden asılsız haberler için yazılı bir açıklama yaptı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, birtakım menfaatler karşılığı AK Parti’ye zarar verecek kadar gözleri kararan bu tür zihniyetlere karşı mücadelelerinin devam edeceğini söylerken iftiralarla ilgili yasal girişimlerin başladığını belirtti. Hasan Demiraslan; “Son dönemde, özellikle sahte sosyal medya hesapları üzerinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu ile aramızda sorun olduğu algısı yaratılmaya çalışılması bu açıklamanın yapılmasını zorunlu kılmıştır. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu, gerekse de şahsım teşkilat terbiyesi almış, davamıza, ülkemize ve memleketimize hizmeti düstur edinmiş kişileriz. Tamamen yalandan ibaret olan bu mesnetsiz iftiralar, kötü niyetle, birlik ve bütünlük içinde kenetlenen camiamızı bölmeye yönelik olarak masa başında uydurularak yapılmıştır. Birtakım menfaatler karşılığı partimize zarar verecek kadar gözleri kararan bu tür zihniyetlere karşı mücadelemizde en büyük güvencemiz, teşkilat üyelerimizin sağduyusu ve partilerine sahip çıkma arzuları olacaktır. Gerçeği yansıtmayan bu iddiaları esefle kınıyor, Balıkesirli hemşerilerimizin ve teşkilatımızın bu tür iftiraları ve dedikoduları ciddiye almayıp, itibar etmemesini önemle rica ediyorum. İftiralarla ilgili gerekli yasal girişim başlatılmış olup, bundan sonra ki süreçte de, yalan ve iftiraya dayalı bu sistem son bulana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.