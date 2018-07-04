Alex Perez Banvit’te

Banvit, geçtiğimiz sezon Letonya Basketbol Ligi takımlarından VEF Riga’da oynayan 25 yaşındaki Meksika asıllı Amerikalı oyun kurucu Alex Perez ile anlaştı.

Perez geçen sezon Letonya’da 28 maçta süre aldı. Alex Perez, ligde 10.6 sayı ve 5.9 asist ortalamaları ile oynarken, sezonu da asist kralı olarak tamamladı. Başarılı oyun kurucu, VTB Ligi’nde de 13 sayı ve 5.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kariyerine 2013 - 2014 sezonunda Meksika Ligi takımlarından Soles de Mexicali ile başlayan 1993 doğumlu oyun kurucu, ilk sezonunda 39 maça çıkarak 9.8 sayı, 2.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla mücadele eden Perez, toplamda 35 karşılaşmaya çıkarken 9.6 sayı, 3.3 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları ile iyi bir sezon geçirdi ve o sezon kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini Meksika Ligi’nde yaşamış oldu.

2015-2016 sezonunu da Meksika’da Soles de Mexicali ile geçiren Alex Perez, tam 55 maçta görev alırken, büyük bir tecrübe elde etti. Başarılı oyun kurucu, 9.5 sayı, 3.4 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla adından söz ettirirken Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Perez, takımıyla normal sezonu lider olarak tamamlarken, yeniden final oynama başarısı gösterdi.

2016 - 2017 sezonunda İsrail Ligi takımlarından Maccabi Hunter Haifa takımına transfer olan Alex Perez, burada 11 maça çıktı ve 10.7 sayı ile 4.7 asist ortalaması yakaladı. Sezonun kalan bölümünde bir kez daha Solex de Maxicali takımına dönen başarılı oyun kurucu, 21 maçta görev alırken 15.4 sayı, 4.3 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Alex Perez ayrıca 7 asist ortalamasıyla da bu alanda ligin zirvesinde yer alırken, takımının finalde oynamasında önemli bir pay sahibi oldu. Aynı yılın Nisan ayında Arjantin Ligi takımlarından San Lorenzo de Almagra’ya transfer olan Perez, burada 19 maçta takımının formasını terletirken, 5.9 sayı, 2.7 ribaund ve 2.5 asist ortalamasıyla mücadele etti ve Meksika’nın ardından Arjantin’de de lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

2017 - 2018 sezonu başında rotasını yeniden Avrupa’ya çeviren Alex Perez, Letonya’nın VEF Riga takımına transfer oldu. Burada takımıyla beraber iki kulvarda birden mücadele eden başarılı oyun kurucu, Letonya Ligi’nde 28 maçta süre alırken 10.6 sayı ve 5.9 asist ortalamaları ile oynadı. Perez, VTB Ligi’nde de 13 sayı ve 5.9 asist ortalamalık performans sergiledi. Alex Perez, Letonya Ligi’nde yakaladığı 5.9 asist ortalamasıyla ligin asist kralı olurken, takımının final oynamasında da büyük pay sahibi oldu. 1993 doğumlu oyuncu, yeni sezonda turuncu yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.