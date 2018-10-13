ALGEM 2’nin temeli atıldı

Altıeylül Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla 2015 yılında hayata geçirdiği ALGEM biriminin ikincisinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 6 bin 325 metrekarelik alanda inşa edilecek ALGEM’de sosyal market, aşevi, konferans salonları ile birlikte vatandaşlara verilecek mesleki kurslar için derslikler yer alacak.

İhtiyacı olanın yanında olmaya devam ediyoruz

Törenin açılışında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Kurucu Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu döneminde kurulan ve sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden olan ALGEM 2015 yılında kurulmuş ve sadece ilçelerde değil birçok ilde olmayan, vatandaşlarımızın çok farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen, çok güzel, çok işlevli bir birim olarak hizmetlerine devam etmekte. ALGEM Marketimiz; sosyal market vasıtasıyla 15 bin 815 ailenin gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamış, son dokuz ay içerisinde ise 7 bin aileye destek vermiştir. Bunun yanında 2 bin 144 kişiye meslek eğitimi, 295 aileye ev eşyası yardımı, 3 bin 710 kişiye giyim mağazası vasıtasıyla kıyafet yardımı, 882 aileye yakacak yardımı, 200 çocuğumuza sünnet şöleni, 310 kişiye berber ve kuaför hizmeti, 264 kişiye medikal malzeme yardımı, 29 bin 99 kişiye evde iftar hizmeti, 9 bin 600 öğrenciye kırtasiye seti yardımı, 26 bin öğrenciye kitap dağıtımı gerçekleştirerek toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ulaşma gayreti ve çabası içerisinde olmuştur. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçemizden 2017 yılında sosyal yardım ve hizmetler için müdürlük bütçesinin yüzde 41’i kullanılırken, 2018 yılında bu rakamı yüzde 85’e çıkardık" dedi.

ALGEM 2 hakkında bilgiler veren Başkan Avcu, "Yine bugün temelini atmakta olduğumuz ALGEM binamızın toplam inşaat alanı 6 bin 325 metrekaredir. İçerisinde 27 adet ofis, 11 adet derslik, 3 tane atölye, 50 kişilik aşevi, 250 metrekare sosyal market, 250 metrekare aile danışma merkezi, 230 metrekare açık ve kapalı fuaye alanı olan 252 kişilik konferans salonu, 1000 metrekare açık, 300 metrekare kapalı kafeterya ve restoran alanı, kapalı ve açık otopark alanlarıyla toplamda 4 dönümlük yeşil alan olarak yapılmış olacak. Ben bu hizmet binamızın başta bu mahallede oturan vatandaşlarımıza, Altıeylül ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz Altıeylül Belediyesi olarak ilçemiz içerisinde yaşayan öksüz, yetim çocuklar başta olmak üzere bütün çocuklarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimize, garip gurabamıza, aç, açıkta kimse bırakmayıncaya kadar sahip çıkmaya ant içtik. İnşallah önümüzdeki süreçte sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımıza çok daha farklı, çok daha güzel hizmetleri yapabilmek umuduyla derdi olan, kederi olan vatandaşlarımıza Altıeylül Belediyesi olarak hep yanlarında olduğunu ifade etmek amacıyla elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz ve inşallah bunu da başarmak için 7 gün 24 saat çalışacağız” dedi.

Halkımız hizmet belediyeciliğiyle Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı

Balıkesir milletvekilleri adına konuşan AK Parti Milletvekili Adil Çelik ise, “ALGEM neden bu kadar önemli? Belediyeciliğin safhaları var ve bu Kızılcahamam Kampında dile getirildi. Önceden bu memlekette ideolojik belediyecilik yapılırdı, hizmet ikinci plandaydı. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu seçimlerden itibaren memlekete hizmet belediyeciliği geldi ve halkımız hizmetle tanıştı. Ondan sonra artık proje belediyeciliği geldi. Birçok AK Partili belediye çok inanılmaz projelere ve hizmetlere imza attı. Artık geldiğimiz son nokta ise görev belediyeciliği. Daha önceleri Osmanlı’nın son zamanları ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde belediye başkanlarına şehr-i emin denirdi. Şehrin emanet edildiği kimse demektir. Şehir emanet ediliyorsa halkın hepsi ona emanettir. Garibi, gurebası, kimsesizi, yoksulu, hastası ona emanettir. O zaman belediye başkanının vazifesi de bu emanete sahip çıkmaktır. ALGEM Hizmet Binası bu anlamda, bu emanete sahip çıkma çabasının çok güzel bir örneğidir” diye konuştu.

Belediyecilikte trend değişti

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da konuşmasında; “Bugün burada gerçekten vatandaşa dokunan, bizzat belediyelerin vatandaşa temas ettiği, onların gönlünü aldığı, gerçekten hayırlı bir iş için bir araya geldik. ALGEM, Altıeylül kurucu Belediyesinin Başkanıydık, Altıeylül’ün gelişmesi için, Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımıza dokunmak için kurmuş olduğumuz bir birimdi. Altıeylül Belediye Başkanı olarak yaptığımız en hayırlı işlerin başında gemliyordu. Şimdi bu açmış olduğumuz kuruluşun ikincisinin büyüyerek burada devam etmesi gerçekten beni ziyadesiyle memnun etti. Altıeylül Belediyecilikte benim ilk aşkım, ilk sevdam. Onun için Altıeylül’ü unutmam mümkün değil. Şimdi Altıeylül Belediyesi’nin o bıraktığım nokta bayrağın daha yukarılara dikildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Belediyecilikle artık trend değişti. Eskiden ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber artık hizmet belediyeciliğine bu millet alıştı. Arkasından sosyal belediyecilik önemli hale geldi. İşte burası da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Şimdi trend artık gönül belediyeciliğine geçti. Evet, artık insanların doğumdan ölümüne kadar yanında olacak belediye başkanları, vatandaşların gönlünü kazanacak, onların gönlüne dokunacak belediye başkanları ve vatandaşın gönlüne giden yolları yapan belediye başkanlarına ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu il başkanları ve belediye başkanları toplantısında hepimize ilan etti. Tabi biz bunu daha önceden Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizi tensip buyurdukları zaman bize söylemişti zaten. Üç şey tavsiye etmişti; bunlardan birincisi kibirlenmek, gururlanmak asla yok dedi. İkincisi tevazu, tevazu, tevazu dedi ve arkasından da en büyük yatırım gönülleri fethetmeye yapılan yatırımdır dedi. Biz Balıkesir’de11 aydan beri Büyükşehir belediye Başkanı olarak hizmetlerimizin yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu bu üç temel kural üzerinden belediyecilik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.