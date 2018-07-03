BALIKESİR:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:59

Alışverişte içine şüphe düşen vatandaş için belediyeden terazi ölçüm noktası

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Kemer pazar yerine Terazi Kontrol Noktası kurdu. Vatandaşlar, aldıkları ürünün ağırlığından şüphe...

Alışverişte içine şüphe düşen vatandaş için belediyeden terazi ölçüm noktası
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Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Kemer pazar yerine Terazi Kontrol Noktası kurdu. Vatandaşlar, aldıkları ürünün ağırlığından şüphe duymaları halinde, kendilerine ait sebze ve meyvelerin gramaj kontrolünü yapabilecek.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kemer pazarında hizmete sunulan hassas terazi yardımıyla vatandaşların aldığı ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol ediliyor.

Bu uygulamayla halkın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, vatandaşların aldıkları ürünlerin gramajlarından şüphe ettiklerinde, tartarak içlerindeki endişenin giderileceğini ve bu uygulama sayesinde vatandaşın hakkının korunacağını söyledi.
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