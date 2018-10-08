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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:34

Altıeylül Belediyesi’nden Keşkek hayrı

Altıeylül Belediyesi Pamukçu mahallesinde vatandaşlara keşkek hayrı düzenledi.Altıeylül Belediyesi Pamukçu mahallesinde keşkek hayrı düzenledi. Keşkek hayrına Başkan Hasan Avcı ve başkan yardımcıları da katıldı. Başkan Avcı, “Hayırlar,...

Altıeylül Belediyesi'nden Keşkek hayrı
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Altıeylül Belediyesi Pamukçu mahallesinde vatandaşlara keşkek hayrı düzenledi.

Altıeylül Belediyesi Pamukçu mahallesinde keşkek hayrı düzenledi. Keşkek hayrına Başkan Hasan Avcı ve başkan yardımcıları da katıldı. Başkan Avcı, “Hayırlar, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, bolluk ve bereketin artmasına vesile oluyor. Bugün de ilçemizin en güzel mahallelerinden, ilçemizin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Pamukçu Mahallemizde, düzenlediğimiz bu keşkek hayrı vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizler sorumluluk alanımızdaki insanlarla iç içe olmaya, onların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Daha mutlu bir Altıeylül, daha yaşanabilir bir Altıeylül adına bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kırsal-merkez ayrımı yapmadan vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa o yönde çalışmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

Pamukçu sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği hayırda vatandaşlarla birlikte keşkek döven Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, daha sonra mahalle sakinleriyle birlikte hayır keşkeğin den ve höşmerim den yiyerek vatandaşlarla sohbet etti.
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