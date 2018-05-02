BALIKESİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:26

Altıeylül’den ’Bir omuz da sen ver’ kampanyası

Altıeylül Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Bir omuz da sen ver’ kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyacak TIR’lar Cuma günü Afrin ve Doğu Guta’ya gönderilmek üzere yola çıkacak....

Altıeylül'den 'Bir omuz da sen ver' kampanyası
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Altıeylül Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Bir omuz da sen ver’ kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyacak TIR’lar Cuma günü Afrin ve Doğu Guta’ya gönderilmek üzere yola çıkacak. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesirli iş adamlarına seslenerek kampanyaya yardım etmeye davet etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa düzenlenen ’Bir Omuz da Sen Ver’ kampanyasına iş adamlarının destek olması konusunda çağrıda bulundu. Avcı, "Türk milleti olarak insanlığı dünyaya öğretmiş bir milletiz. Bu millete bu insanlara bu topluma öğretmiş bir milletin fertleriyiz. Kurtuluş Savaşı sırasında tek bir coğrafyada Çanakkale’de Suriye’den tutunda Irak’a, Filistin’de ki kardeşlerimize kadar her bir vatandaş o toplumda yaşayan insanlar bu millete sahip çıkmış bu milletin ayaklarının üzerinde durması için kendi üzerilerine düşen maksimum gayreti sarf etmişlerdir. Devletimizde büyük devlet olmanın gereğini yerine getirerek Afrin’de millete yaşatılan zulme dur diyerek, terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyerek operasyona girişmiş ve Afrin’i kendi öz halkına teslim etmiştir”dedi.

Doğu Guta’da insanların zulüm altında olduğuna değinen Başkan Avcı, "Bizde yerel yönetimler olarak sivil toplum örgütleriyle beraber karınca misali yapabileceğimiz ne vardır düşüncesi ile yaptığımız istişareler neticesinde Türk sivil toplum kuruluşları ile beraber yardım TIR’ı oluşturarak göndermeyi kararlaştırdık. Vatandaşlarımızdan yoğun katkı var. Burada ki gençlerimiz kermes düzenlemişler ve elde ettikleri geliri de Kızılay’a bağışlayarak bir katkı sunmaya çalışmışlar. Burada ki maksat el birliği ile gayretle birliktelik içinde oradaki insanlara bizde sizinleyiz diyebilmek. Balıkesir’de ki iş adamlarımızı da bu yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum. İnşallah TIR’larımız Cuma günü Paşa Camisinden dualarla yola çıkacak. İnşallah bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine bir can suyu ve moral olur. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.

Balıkesir Kızılay Şube Başkanı Av. Hüseyin Gündoğan ise, "Altıeylül Belediyemizin öncülüğünde olan bu projede bizlerde görev almaktan büyük mutluluk duyduk. Afrin’de Mehmetçiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendi üzerine düşen sorumluluğu ziyadesiyle yerine getirdi. Şimdi sıra bizde. Biz Balıkesir halkı olarak yaklaşık on gündür burada yardım toplamaya devam ediyoruz. Cuma günü namaz sonrasında Paşa Caminde yapacağız. Çorbada benimde tuzum olsun diyen halkımızı çadırımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.
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