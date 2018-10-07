BALIKESİR:
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07 Ekim 2018 Pazar 19:30

Amatör maçta şehitler unutulmadı

Balıkesir’de Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde amatör maçlarda futbolcular duyarlı bir davranış gösterdi.Geçtiğimiz Perşembe günü Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 8 askerimiz şehit düşmüştü. Bugün...

Amatör maçta şehitler unutulmadı
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Balıkesir’de Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde amatör maçlarda futbolcular duyarlı bir davranış gösterdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 8 askerimiz şehit düşmüştü. Bugün oynanan 1.Amatör Küme takımları Gaziosmanpaşa- Halalcaspor maçında Gaziosmanpaşa’lı oyuncular “Gazi oluruz, şehit oluruz , asla teslim olmayız” yazılı pankartla sahaya çıktı. Bu davranış tribünlerden alkış alırken oynanan tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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