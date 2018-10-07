Balıkesir’de Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde amatör maçlarda futbolcular duyarlı bir davranış gösterdi.Geçtiğimiz Perşembe günü Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 8 askerimiz şehit düşmüştü. Bugün oynanan 1.Amatör Küme takımları Gaziosmanpaşa- Halalcaspor maçında Gaziosmanpaşa’lı oyuncular “Gazi oluruz, şehit oluruz , asla teslim olmayız” yazılı pankartla sahaya çıktı. Bu davranış tribünlerden alkış alırken oynanan tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Amatör maçta şehitler unutulmadı
Balıkesir’de Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde amatör maçlarda futbolcular duyarlı bir davranış gösterdi.Geçtiğimiz Perşembe günü Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 8 askerimiz şehit düşmüştü. Bugün...