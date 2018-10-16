Amatör sporcular ödüllendirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yılın EN’leri" ödülleri Kurtdereli Spor Salonunda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Düzenlenen programa Antrenörler, takım yöneticileri, sporcular ve sporseverler katıldı. Düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen kapanış töreninde sporcuların yapmış olduğu etkinlikler izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Haftası kapanış töreninde yaptığı konuşmada “Bir şehrin vizyonunun değişmesinde en önemli etkenlerden biri de spordur. Bu da sizlerin sayesinde olacak. Daha fazla gence hitap etmeliyiz, daha fazla sporcu yetiştirmeliyiz. Hafta boyunca etkinliklerde başarı gösteren sporcularımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

2018 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden ve Amatör Spor Haftası boyunca gerçekleştirilen sportif etkinliklerde başarı gösteren sporculara plaket, ödül çekleri ve madalyaları verildi. Türk Sporuna ve voleyboluna emeği geçen Lütfü Merdoğlu’na da şilt takdim edildi.

Yapılan gösterilerin ardından gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren takımlara kupaları sporculara ise madalyaları takdim edildi. Program dereceye giren tüm sporcuların ve antrenörlerinin yer aldığı ’Amatör Spor haftası’ hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.