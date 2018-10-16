BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:52

Amatör sporcular ödüllendirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin...

Amatör sporcular ödüllendirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yılın EN’leri" ödülleri Kurtdereli Spor Salonunda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Düzenlenen programa Antrenörler, takım yöneticileri, sporcular ve sporseverler katıldı. Düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen kapanış töreninde sporcuların yapmış olduğu etkinlikler izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Haftası kapanış töreninde yaptığı konuşmada “Bir şehrin vizyonunun değişmesinde en önemli etkenlerden biri de spordur. Bu da sizlerin sayesinde olacak. Daha fazla gence hitap etmeliyiz, daha fazla sporcu yetiştirmeliyiz. Hafta boyunca etkinliklerde başarı gösteren sporcularımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

2018 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden ve Amatör Spor Haftası boyunca gerçekleştirilen sportif etkinliklerde başarı gösteren sporculara plaket, ödül çekleri ve madalyaları verildi. Türk Sporuna ve voleyboluna emeği geçen Lütfü Merdoğlu’na da şilt takdim edildi.

Yapılan gösterilerin ardından gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren takımlara kupaları sporculara ise madalyaları takdim edildi. Program dereceye giren tüm sporcuların ve antrenörlerinin yer aldığı ’Amatör Spor haftası’ hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku