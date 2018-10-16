Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin en uzak köyü Meyvalı’da bir kadın ambulansta doğum yaptı.Edinilen bilgiye göre, Meyvalı kırsal mahallesinde yaşayan 9 aylık hamile 26 yaşındaki Ayşe Cangül’ün doğum sancıları tutunca, akrabaları...

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin en uzak köyü Meyvalı’da bir kadın ambulansta doğum yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Meyvalı kırsal mahallesinde yaşayan 9 aylık hamile 26 yaşındaki Ayşe Cangül’ün doğum sancıları tutunca, akrabaları tarafından çağrılan ambulansla Bigadiç Devlet Hastanesi’ne götürülmek istendi. Cangül’ün yolda doğum sancıları başlayınca ambulansta bulunan ATT personeli Uzm. Dr. Ramazan Kıyak tarafından doğum başlatıldı. Ambulansta doğum yapan anne ve bebeği Devlet Hastanesi’nde kontrol edildikten sonra Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Anne Ayşe Cangül’ün 3 kilo 150 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.