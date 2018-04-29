Apartmanın çatısını onarırken yaktılar

Balıkesir’de bir apartmanın çatısı onarılmak istenirken çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı apartmanın çatı...

Balıkesir’de bir apartmanın çatısı onarılmak istenirken çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı apartmanın çatı kaplamasının yapıldığı sırada çıkan yangın bir anda bütün çatıyı sardı. Apartmanın üzerinde çıkan siyah dumanlar ise çevre sakinleri tarafından büyük paniğe sebep olurken, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekibi çatıya merdivenli araçla ulaşarak, alevleri büyümeden söndürdü. Ancak apartmanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.