BALIKESİR:
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14 Ekim 2018 Pazar 13:25

Aranan 22 kişi yakalandı

Balıkesir polisi yapılan uygulamada 22 kişiyi yakalandı.

Aranan 22 kişi yakalandı
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Balıkesir polisi yapılan uygulamada 22 kişiyi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aranan şahıslar için operasyon yaptı. Polis ekipleri Balıkesir genelinde 59 polis ekibi, 185 personel ile 95 adrese yapılan operasyon kapsamında hırsızlık, fuhuşa teşvik etmek ve yaptırmak, yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, borçlunun ödeme şartını ihlal, hakaret suçlarından aranan 22 kişi yakaladı. Yakalanan kişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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