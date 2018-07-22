BALIKESİR:
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22 Temmuz 2018 Pazar 10:14

Atlı cirit müsabakaları nefes kesti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek final müsabakaları Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde başladı. Müsabakalarda yarışmacılar, seyircilerin nefeslerini kesti.Türkiye Geleneksel Spor...

Atlı cirit müsabakaları nefes kesti
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek final müsabakaları Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde başladı. Müsabakalarda yarışmacılar, seyircilerin nefeslerini kesti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final karşılaşmaları Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde başladı. Karşılaşmalarda Uşak Binicilik Atlı Cirit Spor Kulübü, Kütahya Göğnükören Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayıroğa Hünkar 1453 Atlı Cirit Spor Kulüpleri mücadele edecek ve birinci olan takım bir üst lige yükselecek. Karşılaşmalar bugün gerçekleştirilecek final müsabakası ile son bulacak.

Sındırgı’nın cirit ve ata sporlarına verdiği önemi vurgulayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "İlçemizde iki ayrı atlı cirit spor kulübümüz bulunuyor. İkisi de gönüllü insanlarımızın oluşturduğu takımlar. Yaklaşık dört yıldır da Türkiye geneli karşılaşmalar ilçemizde oluşturduğumuz Kocakonak cirit sahasında gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Sındırgı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübümüz ilimizi ve ilçemizi yarı finalde temsil edecek. İlçeye gelen sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu tür organizasyonlar ilçemize de katkı sağlıyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Müsabakaları izlemeye Bursa’dan gelen bir vatandaş ise, "Cirit geleneksel ata sporu olduğu için oldukça meraklıyım. Geçen sene burada güreş müsabakalarını da seyretmiştim. Böyle geçmişten günümüze gelen atalarımızın yaptığı bu sporların devam etmesi hem onure ediyor, hem de gerçekten çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
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